Ликвидация непогоды, соблюдение карантина и ВНО: Шмыгаль отчитался о неделе работы

КИЕВ. 28 июня. УНН. Правительство уже выделило деньги на ликвидацию последствий паводка на западе Украины, и эти средства - не последние. А дети, которые не смогли добраться до пунктов сдачи ВНО, смогут сделать это позже - с 24 июля. Об этом написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook, передает УНН.

"На этой неделе Западную Украину охватили масштабные наводнения. В результате непогоды пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысячи жилых домов, разрушены дороги и мосты. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. Именно туда в среду мы срочно вылетели для координации действий органов власти ", - написал Шмыгаль.

Также он напомнил, что правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. "Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и предоставить жилье. В наших приоритетах - спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, он отметил что из-за несоблюдения карантина украинцами в стране ежедневно фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса. Поэтому с 22 июня ввели жесткий контроль за соблюдением карантинных правил.

"Нам удалось организовать безопасное проведение ВНО по графику. Первый день показал, что тестирование происходит с соблюдением всех мер безопасности. В то же время, 30 участников не допустили к экзамену из-за обнаруженных у них признаков ОРВИ. Будем работать над тем, чтобы они смогли пройти ВНО во время дополнительной сессии, которая состоится с 24 июля по 10 августа. В дополнительную сессию смогут пройти тестирование и дети из тех населенных пунктов, кторые пострадали в результате стихийного бедствия в западных областях", - написал Шмыгаль.

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Также он рассказал о состоянии дел в промышленности, указав, что "в мае промышленность показала рост почти на 3% по сравнению с предыдущим месяцем". "В целом годовое падение замедлилось до 11,7%. По сравнению с апрелем, в мае выросла добывающая и перерабатывающая промышленность", - продолжал Премьер.

Напомним, Молдова передала Украине гуманитарный груз, в частности, оборудование, которое поможет бороться с последствиями паводков на Буковине. Общая стоимость оборудования - 40 000 евро.



