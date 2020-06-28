В Амстердаме определились с датой открытия квартала красных фонарей
КИЕВ. 28 июня. УНН. Квартал красных фонарей в Амстердаме вновь откроют для посетителей в среду, 1 июля, секс-работницы, в частности, должны будут носить перчатки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
“Квартал красных фонарей в Амстердаме откроется в среду, и секс-работницы должны будут носить перчатки и избегать орального секса”, — пишут в издании.
Так, соответствующее разрешение для возобновления работы секс-индустрии дал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после того, как число смертей от коронавируса сократилось до единичных случаев.
Новость приветствовалась секс-работниками, многие из которых столкнулись с финансовыми трудностями, из-за того, что не могли работать во время карантина. Некоторым приходилось продолжать работать нелегально.
В связи с этим, в конце прошлого месяца, профсоюз работников квартала красных фонарей обратился к правительству с настоятельным призывом вновь “разблокировать” секс-индустрию раньше установленной даты 1 сентября.
Напомним, что в Австрии с 1 июля снова разрешается работа борделей и домов свиданий.