"Олимпийский" открылся на фоне ослабления карантина: Гутцайт показал фото

КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня открыли НСК "Олимпийский" в столице для всех желающих, а также состоялось открытие Всеукраинского молодежного центра. Соответствующим фотоотчетом поделился в Facebook министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, сообщает УНН.

"А как проходит ваш воскресное утро? Футбол, настольный теннис, баскетбол, зарядка - все это теперь в одном месте! Ведь именно сегодня мы превратили прилегающую территорию НСК "Олимпийский" на открытое пространство для всех желающих заниматься двигательной активностью. Объединив усилия с главной ареной страны и федерациями, делаем спорт доступным для всех слоев населения", - отметил министр.

Также, по его словам, сегодня состоялось торжественное открытие Всеукраинского молодежного центра.

Как сообщал УНН ранее, территория НСК "Олимпийский" с сегодняшнего дня полностью открыта для посещения гражданами.