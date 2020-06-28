На море в Одесскую область приехали десятки тысяч туристов: власть напомнила о карантине

КИЕВ. 28 июня. УНН. На этих выходных в Одесскую область прибыли десятки тысяч туристов. В регионе планируют сохранить тенденцию самого популярного места отдыха до конца сезона, поэтому просят соблюдать карантин. Об этом написал в Facebook председатель Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

"В эти выходные в наш регион прибыли десятки тысяч туристов на летний отдых. Пляжи, кафе и центральные улицы городов заполнены отдыхающими. В этом году, в период адаптивного карантина, Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев. И мы хотим сохранить эту тенденцию как минимум до окончания сезона, а по возможности и на последующие месяцы", - написал Куцый.

По его словам, для этого нужно соблюдать правила карантина:

1. Носить маски и требовать этого у работников всех учреждений.

2. Чаще мыть руки.

3. Держать социальную дистанцию как на пляже, так и в магазинах и кафе.

4. Сообщать в полицию о нарушении санитарных правил для оперативного реагирования.

"Если раньше Одесская область имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. За минувшие сутки наши лаборатории зафиксировали диагноз у 34 человек, а общее количество "активных" случаев составляет 831. За неделю количество пациентов возросло на 365 человек", - добавил Куцый.

Напомним, в Одесской области готовятся к возможному наводнению, мобилизовано руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТО.