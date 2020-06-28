Как правильно летом пить коньяк: рецепты лучших коктейлей

КИЕВ. 28 июня. УНН. Коктейли с коньяком стали популярны в середине XX века. Тогда коньяк просто разбавляли минеральной водой, и добавляли в него тоник - для уменьшения крепости. Постепенно рецепты совершенствовались, превращаясь в настоящие алкогольные шедевры. Эксперты украинского коньячного бренда Koktebel сделали подборку пяти вкусных, популярных и простых в приготовлении летних коктейлей с коньяком, передает УНН.

Английский “Шампань-коктейль”

Напиток знаменит удачным сочетанием коньяка с шампанским, при котором целостность каждого из компонентов не разрушается, а дополняет вкус. В 1889 году этот коктейль авторства легендарного бармена Гарри Джонсона получил золотую медаль на конкурсе в Нью-Йорке, мы тоже отдали ему первенство.

Состав:

• шампанское — 100 мл;

• коньяк — 20 мл;

• коричневый сахар — 1 кубик;

• биттер Angostura (горькая настойка) — 2-3 капли.

Рецепт:

1. Положить в бокал для шампанского кубик сахара, капнуть на него 2-3 капли горькой настойки, подождать, пока сахар впитает настойку.

2. Налить коньяк и шампанское.

3. По желанию коктейль можно украсить ломтиком апельсина.

Единственный недостаток “Шампань-коктейля” — для его приготовления требуется венесуэльский биттер Ангостура. Вряд ли он найдется в домашних барах большинства читателей, но эту горькую настойку можно легко приобрести в украинских супермаркетах.

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“Коарнадо”

Простой коктейль, в котором прекрасно сочетаются коньяк и сливки. Обладает приятным сладким сливочным вкусом с оттенком персика.

Состав:

• коньяк — 20 мл;

• сливки — 40 мл;

• персиковый ликер — 20 мл;

• банан — половинка.

• шоколадная стружка.

Рецепт: охладить банан, ликер, коньяк и сливки, взбить их в блендере и перелить в бокал. Сверху посыпать шоколадной стружкой.

“Альба”

Десертный фруктовый коктейль с терпким вкусом и красивым внешним видом.

Состав:

• коньяк — 30 мл;

• апельсиновый сок — 30 мл;

• малина — 1 столовая ложка;

• апельсин — 1 ломтик.

Рецепт: взбить в блендере малину, коньяк и апельсиновый сок, перелить напиток в высокий бокал. Сверху украсить ломтиком апельсина.

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“Белое наслаждение”

Слабоалкогольный банановый коктейль с коньяком и мороженым. Обладает легким молочным вкусом.

Состав:

• мороженое (пломбир или сливочное) — 250 г;

• молоко — 130 мл;

• спелый банан — 1 штука;

• коньяк — 25 мл.

Рецепт:

1. Почистить банан и нарезать его мелкими дольками.

2. Взбить в блендере молоко и мороженое.

3. Добавить в блендер банан и коньяк, еще раз взбить до получения однородной массы.

4. Перелить коктейль в бокал и подать вместе с трубочкой.

Для украшения можно использовать ломтик апельсина, банана или киви.

“Коньячный Мартини”

Коктейль, прекрасно сочетающий в себе мартини с коньяком и фруктовым соком. Благодаря умеренной крепости и сладкому вкусу считается женским напитком.

Состав:

• коньяк — 20 мл;

• мартини Бьянко — 25 мл;

• сок манго, грейпфрута или персика — 20 мл.

Рецепт: смешать в шейкере все ингредиенты вместе с несколькими кубиками льда, перелить в бокал для мартини, сверху украсить маслиной.

Аналогичный коктейль можно приготовить на основе красного или розового мартини, в этом случае сок манго (персика) заменяется апельсиновым или лимонным.

Для коктейлей с мартини существует правило — каждая последующая порция должна быть слабее предыдущей. Крепость напитка уменьшают путем добавления большего количества фруктового сока.

Напомним, как сообщал УНН, коньяк Koktebel — среди лидеров предпочтений украинцев.