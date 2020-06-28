ONUKA, Dzidzio и Поплавский: украинские звезды поздравили страну с Днем Конституции

КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня, 28 июня, ряд украинских звезд, в частности ONUKA, Dzidzio, Александр Пономарев и Михаил Поплавский поздравили украинцев с Днем Конституции в соцсетях, передает УНН.

Так, певица Наталья Жижченко (ONUKА) посвятила свой пост в Instagram поздравлению с Днем молодежи и Днем Конституции.

"Я верю, что за вами будущее. Так символично, что в этом ваш день совпадает и с Днем Конституции", - написала певица, обращаясь к молодежи.

Также сочетает День молодежи и Конституции и Александр Пономарев. Певец даже пошутил по этому поводу.

"Что-то меньше в этот День, с каждым годом меня поздравляют с Днем Молодежи, а все больше с Днем Конституции, а зря! Поздравляю Вас с обоими праздниками", - написал в заметке к фотографии он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Поздравляю с Днем Конституции Украины

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дорогие друзья! Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины!