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ONUKA, Dzidzio и Поплавский: украинские звезды поздравили страну с Днем Конституции

КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня, 28 июня, ряд украинских звезд, в частности ONUKA, Dzidzio, Александр Пономарев и Михаил Поплавский поздравили украинцев с Днем Конституции в соцсетях, передает УНН.

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Конституция - основа, на которой основывается любая нация. В ней прописаны основные законы, призванные на защиту каждого из нас. По крайней мере, так должно быть. В современном мире бывает по-разному ... Но как бы мне хотелось, чтобы прописные истины срабатывали и были одинаковыми абсолютно для всех без исключения! ⠀ Конечно, можно разочарованно опустить руки. Но я лично возлагаю большие надежды на нашу молодежь. Она сознательная, она ответственна, она рефлексирующее и добросовестная. Именно так я вижу вас на наших выступлениях. Я верю, что за вами будущее. Так символично, что в этом году ваш день совпадает с Днем Конституции. ⠀ И хотя без корней не прорастает ничего в мире, дорогая молодежь, за тобой наше общее будущее. Сил, сил, мира. С праздником!

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Так, певица Наталья Жижченко (ONUKА) посвятила свой пост в Instagram поздравлению с Днем молодежи и Днем Конституции.

"Я верю, что за вами будущее. Так символично, что в этом ваш день совпадает и с Днем Конституции", - написала певица, обращаясь к молодежи.

Также сочетает День молодежи и Конституции и Александр Пономарев. Певец даже пошутил по этому поводу.

"Что-то меньше в этот День, с каждым годом меня поздравляют с Днем Молодежи, а все больше с Днем Конституции, а зря! Поздравляю Вас с обоими праздниками", - написал в заметке к фотографии он.

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Поздравляю с Днем Конституции Украины

Источник: УНН
Теги: День Конституции
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