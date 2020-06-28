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Мэр Староконстантинова предупредил о возможности возвращения жесткого карантина в городе

Мэр Староконстантинова предупредил о возможности возвращения жесткого карантина в городе

КИЕВ. 28 июня. УНН. В городе Староконстантинове Хмельницкой области могут снова закрыть магазины, торговые центры, кафе и остановить перевозки. Об этом сообщил местный мэр Николай Мельничук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Ситуация с распространением опасной болезни, о которой мы так много слышим, приобретает угрожающий вид. К сожалению, уже зафиксирован первый летальный случай от COVID-19 нашего земляка - мужчины трудоспособного возраста. Ему было всего 49 лет, но теперь в последний путь его тело придется проводить в полиэтиленовом пакете. В общем сейчас в нашем районе официально болеет 98 человек, что ставит Староконстантиновский район на лидерские позиции по негативной динамике распространения болезни в области после Хмельницкого, Каменец-Подольского и Нетишина", - написал Мельничук.

По его словам, также угрожающими являются факты, что коронавирус проник в отдельные предприятия, где наблюдается рост количества больных.

"Учитывая это и четкие инструкции от государства, если ситуация за неделю не улучшится, мы будем вынуждены вернуть жесткий карантин. Такой, как был в начале без автотранспорта, торговых центров, кофе и магазинов. А хуже всего - придется снова останавливать промышленность..." - отметил Мельничук.

Мэр считает, что причина распространения COVID-19 - это человеческая безответственность.

Также в городе подготовили решение комиссии, которое обяжет владельцев заведений, которые посещают люди, заботиться о безопасности на своей территории.

"Я прилагаю все усилия, чтобы исключительно законными методами противодействовать распространению болезни, влиять на самосознание граждан, поскольку нам просто нельзя из-за безответственности возвращаться к строгому карантину - остановка экономики на этот раз будет означать остановку всей жизни города", - добавил мэр.

Напомним, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев "все ближе" к решению о возвращении жесткого карантина.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Хмельницкий и Хмельницкая область, карантин
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