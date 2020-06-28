Нелегальная вырубка леса на миллион: под суд пойдет группа лиц во главе с чиновником лесхоза

КИЕВ. 28 июня. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы из 6 человек, которую организовал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Участники преступной группы обвиняются в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, мастер леса - в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 и ч.ч . 1, 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что организованная преступная группа, которую организовал чиновник одного из лесоохотничьих хозяйств, с февраля по март 2020 года осуществляла незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавала ее физическим лицам-предпринимателям. В результате деятельности преступной группы государству причинен ущерб на сумму свыше 1 200 000 гривен.

В случае доказательства вины, мастеру леса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Другим участникам преступной группы - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, что должностные лица Вороновского лесничества ГП "Рогатинское лесное хозяйство" подозреваются в незаконной вырубке деревьев, что привело к убыткам на сумму 1 900 000 гривен.



