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Конфликт Индии и Китая: Пекин направит в армию 20 мастеров боевых искусств

Конфликт Индии и Китая: Пекин направит в армию 20 мастеров боевых искусств

КИЕВ. 28 июня. УНН. Пекин направляет в армию 20 мастеров боевых искусств, чтобы они тренировали военных. Такое решение принято в условиях конфронтации с Индией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

"Китай направит 20 мастеров боевых искусств, чтобы они тренировали китайских военных в Тибете. Причину такого решения китайские власти не называет, однако его приняли в условиях конфронтации с Индией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате столкновения военных двух стран в долине Галван в Гималаях 15 июня погибли 20 индийских военных, еще 76 были ранены. Это первые жертвы в противостоянии двух государств за спорные районы Гималаев с 1975 года.

"Китай не обнародовал информацию о наличии жертв среди китайских военных в результате столкновения", - добавили в сообщении.

Кроме того, в издании напомнили, что согласно двустороннему договору 1996 года военные Китая и Индии не могут применять в спорных приграничных районах огнестрельное оружие и взрывчатку. Поэтому когда возникают столкновения, они используют рукопашный бой, палки и камни.

Напомним, Китайская Народная Республика наращивает военное присутствие на границе с Индией в долине реки Галван после столкновений пограничников, в результате которых 20 индийских солдат погибли и более 70 получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Китай, Индия
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