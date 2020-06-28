Великобритания ослабляет правила на поездки для туристов

КИЕВ. 28 июня. УНН. На следующей неделе, с 6 июля, правительство Великобритании ослабит правила пересечения границы, к примеру, для отдыхающих, которые едут в определенных страны Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Правительство заявило, что с 6 июля общие ограничения на несущественные поездки за границу будут ослаблены в Великобритании. Отдыхающим будет разрешено путешествовать в определенные европейские страны без необходимости идти в 14-дневный карантин после возвращения", - пишут в издании.

Список туристических коридоров с Великобританией должен быть опубликован на следующей неделе, и ожидается, что в него войдут Испания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Турция, Германия и Норвегия, но не Португалия или Швеция.

Также в самой Великобритании будет введена "система светофора", а страны и их регионы будут сгруппированы по показателям заражения коронавирусом, и обозначаться красным, желтым или зеленым цветом.

Этот шаг считают "спасательным кругом" для туристической индустрии Европы. Дипломаты ЕС также рассматривают возможность снятия некоторых общеевропейских запретов на поездки.

Напомним, что в Амстердаме определились с датой открытия квартала красных фонарей.



