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Великобритания ослабляет правила на поездки для туристов

Великобритания ослабляет правила на поездки для туристов

КИЕВ. 28 июня. УНН. На следующей неделе, с 6 июля, правительство Великобритании ослабит правила пересечения границы, к примеру, для отдыхающих, которые едут в определенных страны Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Правительство заявило, что с 6 июля общие ограничения на несущественные поездки за границу будут ослаблены в Великобритании. Отдыхающим будет разрешено путешествовать в определенные европейские страны без необходимости идти в 14-дневный карантин после возвращения", - пишут в издании.

Список туристических коридоров с Великобританией должен быть опубликован на следующей неделе, и ожидается, что в него войдут Испания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Турция, Германия и Норвегия, но не Португалия или Швеция.

Также в самой Великобритании будет введена "система светофора", а страны и их регионы будут сгруппированы по показателям заражения коронавирусом, и обозначаться красным, желтым или зеленым цветом.

Этот шаг считают "спасательным кругом" для туристической индустрии Европы. Дипломаты ЕС также рассматривают возможность снятия некоторых общеевропейских запретов на поездки.

Напомним, что в Амстердаме определились с датой открытия квартала красных фонарей.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, карантин
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