В Киеве ожидается гроза: отдыхающих призвали воздержаться от купания

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Киеве в ближайшие часы ожидается гроза. Поэтому, жителей столицы предупредили, что купаться во время грозы категорически не рекомендуется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Плесо".

"В ближайшие часы с сохранением до конца суток 28 июня в Киеве ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели Kyiv Lifeguard Service КП "Плесо" настоятельно рекомендуют: чтобы избежать несчастных случаев от поражения молниями, воздержитесь от купания во время грозы и не оставайтесь в прибрежной зоне при ухудшении погодных условий.

Также в пресс-службе объяснили, почему нельзя купаться во время грозы.

"Вода - отличный проводник тока. Во время плавания площадь соприкосновения тела к этому проводнику - максимальная (в отличие от ситуации, когда человек стоит на берегу). Ударяя в воду, молния поражает не только в точке попадания, но как минимум в радиусе 100 метров. Попасть в зону поражения опасно для жизни", - отмечается в сообщении.

КП "Плесо" рекомендует, если гроза уже близко, плыть к берегу спокойно, не размахивая руками высоко над поверхностью воды, чтобы не привлечь молнию.

Кроме того, во время грозы не следует находиться на пляже, ведь это это открытое пространство, пребывание на котором во время грозы категорически не рекомендуется.

"В грозовую погоду нельзя сидеть или лежать на песке, так как мокрый песок тоже является хорошим проводником тока", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первый день июля.



