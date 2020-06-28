В Сватово Луганской области зарегистрирован первый случай COVID-19

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Сватово Луганской области зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил председатель райгосадминистрации Валерий Честных, передает корреспондент УНН.

"Вчера вечером был лабораторно подтвержден один случай заболевания COVID-19 в нашем районном центре. Больным оказался мужчина 1970 года рождения, находился на лечении в инфекционном отделении нашей многопрофильной больницы", - сказал Честных в видео, распространенном РГА.

По его словам, вчера были приняты все меры по предотвращению распространения болезни на территории Сватовского района и соблюдению карантинных мероприятий.

"Были оперативно выявлены все контактные лица, с кем общалась этот человек в последнее время. Все люди, которые с ним контактировали, находятся на изоляции", - рассказал Четсных.

Напомним, мэр Староконстантинова предупредил о возможности возвращения жесткого карантина в городе.