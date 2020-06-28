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У Трампа отрицают, что он знал о "заговоре" России с талибами против США

У Трампа отрицают, что он знал о "заговоре" России с талибами против США

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп и вице-президент страны Майк Пенс не знали о том, что подразделение российской разведки якобы предлагало связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на русскую службу ВВС.

"Президент США Дональд Трамп не был проинформирован о том, что подразделение российской разведки якобы предлагало связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских военных, заявили в Белом доме... Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в субботу заявила, что ни президент Трамп, ни вице-президент Майк Пенс "не были проинформированы о вероятной российской охоты за головами", - сообщили в СМИ.

"Это говорит не о достоинствах предполагаемой разведки, а о неточности истории New York Times, ошибочно предполагающей, что президент Трамп был проинформирован об этом", - цитируют в СМИ слова Кайли Макинани.

Уточняется, что в пятницу газета New York Times опубликовала расследование, авторы которого утверждают, что некое подразделение российской военной разведки, якобы связанное с попытками покушений в Европе, в прошлом году якобі предлагало вознаграждения за успешные нападения на коалиционные войска в Афганистане - в том числе американских военных.

Сказано, что в субботу "Талибан" выступил с опровержением версии о возможном сговоре с Россией, заявив, что остается привержен соглашению, подписанному с Вашингтоном в феврале. В заявлении талибов было сказано, что они ничем не обязаны каким-либо органам разведки или иностранным государствам, 19 лет продолжая вооруженную борьбу.

Также сообщается, что в Министерстве иностранных дел России публикацию американской газеты там назвали "информфейком" и "незатейливым вбросом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал для статьи в New York Times, что в Кремле не получали обвинений в подобных действиях. "Если кто-то сделает это, то мы ответим", - процитировали его в СМИ.

Напомним, в июне военные США нанесли первые авиаудары по талибам в Афганистане после перемирия.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Афганистан, Белый дом, Дональд Трамп
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