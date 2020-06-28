Пандемия: около полумиллиона жителей округа под Пекином отправили на карантин

КИЕВ. 28 июня. УНН. Около полумиллиона жителей китайского округа Аньсинь, расположенного в пятнадцати километрах от Пекина, отправлены на карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“С 11 июня число зараженных коронавирусом в столице Китая снова растет. Предполагается, что это связано со вспышкой заболевания на продовольственном рынка "Синьфади". Около полумиллиона жителей округа Аньсинь, расположенного в пятнадцати километрах от Пекина, отправлены на карантин”, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что въезд в округ и выезд из округа закрыты, жильцы должны оставаться дома, выходить в магазин или аптеку может только один человек от семьи.

Напомним, с 19 июня Пекин остановил сообщение с другими городами - из-за повторной вспышки COVID-19.

Супермаркеты и универмаги Пекина прекратили продажи лосося после обнаружения следов заражения коронавирусом нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади". Как показало предварительное расследование, следы вируса были найдены на оборудовании по разделке рыбы.

При этом в Пекине сообщили, что вспышка COVID-19 "под контролем".