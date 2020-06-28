В сторону оккупированного Донецкая запустили 15-метровый флаг Украины

КИЕВ. 28 июня. УНН. Ко Дню Конституции Украины волонтеры, переселенцы и военнослужащие запустили 15-ти метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Ко Дню Конституции Украины, неподалеку от линии разграничения, волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества выпустили 15-ти метровый флаг в сторону оккупированного Донецка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подобные мероприятия уже неоднократно проводились в Донецкой и Луганской и чаще всего были посвящены Дню Конституции и Флага Украины.

"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной", - говорит волонтер с псевдо "Оскар".

Также он призвал совместно бороться за Украину.

"У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе - и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", - отметил волонтер.

"Уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, пролетавшим над городом", - отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции Пилипу Орлику.



Как сообщалось, в Украине сегодня празднуют День Конституции.



