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Воскресенье, 28 июня 2020, 21:17 • Юлия Шрамко • 9525
Ликвидация последствий паводков: на Буковине откачали до 20 тыс. кубов воды
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Черновицкой области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка, из подтопленных объектов откачали почти 20 тыс. куб. м воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Силами ГСЧС в области за прошедшие сутки откачана вода из 222 подвалов жилых и хозяйственных зданий, 105 приусадебных участков, 89 колодцев. Всего откачано 19 тыс. 259 м куб. воды", - говорится в сообщении.
К работам по ликвидации последствий непогоды привлекались от ГСЧС 162 человека личного состава, 39 единиц автомобильной и специальной техники.
Напомним, на Прикарпатье до сих пор откачивают воду из домов и дворов после паводков.
Источник: УНН
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