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В НСЗУ рассказали, что делать при пищевых отравлениях

В НСЗУ рассказали, что делать при пищевых отравлениях

КИЕВ. 28 июня. УНН. При пищевом отравлении необходимо пить много воды маленькими глотками, избегать алкоголя, кофеина, газированных напитков, и если симптомы не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к своему семейному врачу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной Службы Здоровья Украины.

Отмечается, что лето - сезон пищевых отравлений, при высокой температуре продукты портятся гораздо быстрее.

Симптомы обычно начинаются в течение одного-двух дней после употребления загрязненной пищи.

Возможны проявления:
• тошнота
• рвота
• диарея
• спазмы и боли в животе
• слабость
• потеря аппетита
• лихорадка
• Зноб
• боль в мышцах

"Большинство симптомов проходит сама по себе за 48 часов и не требует специального лечения. Национальная служба здоровья Великобритании дает следующие рекомендации: 

• пить много воды маленькими глотками
• если появится чувство голода, есть небольшие легкие блюда: тосты, сухари, бананы, рис
• много отдыхать
• избегать алкоголя, кофеина, газированных напитков, острой пищи
• если симптомы не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области военного госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом.

Источник: УНН
Теги: отравление
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