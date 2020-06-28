В НСЗУ рассказали, что делать при пищевых отравлениях
КИЕВ. 28 июня. УНН. При пищевом отравлении необходимо пить много воды маленькими глотками, избегать алкоголя, кофеина, газированных напитков, и если симптомы не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к своему семейному врачу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной Службы Здоровья Украины.
Отмечается, что лето - сезон пищевых отравлений, при высокой температуре продукты портятся гораздо быстрее.
Симптомы обычно начинаются в течение одного-двух дней после употребления загрязненной пищи.
Возможны проявления:
• тошнота
• рвота
• диарея
• спазмы и боли в животе
• слабость
• потеря аппетита
• лихорадка
• Зноб
• боль в мышцах
"Большинство симптомов проходит сама по себе за 48 часов и не требует специального лечения. Национальная служба здоровья Великобритании дает следующие рекомендации:
• пить много воды маленькими глотками
• если появится чувство голода, есть небольшие легкие блюда: тосты, сухари, бананы, рис
• много отдыхать
• избегать алкоголя, кофеина, газированных напитков, острой пищи
• если симптомы не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.
Напомним, в Донецкой области военного госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом.