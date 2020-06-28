В НСЗУ рассказали, что делать при пищевых отравлениях

КИЕВ. 28 июня. УНН. При пищевом отравлении необходимо пить много воды маленькими глотками, избегать алкоголя, кофеина, газированных напитков, и если симптомы не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к своему семейному врачу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной Службы Здоровья Украины.

Отмечается, что лето - сезон пищевых отравлений, при высокой температуре продукты портятся гораздо быстрее.

Симптомы обычно начинаются в течение одного-двух дней после употребления загрязненной пищи.

Возможны проявления:

• тошнота

• рвота

• диарея

• спазмы и боли в животе

• слабость

• потеря аппетита

• лихорадка

• Зноб

• боль в мышцах

"Большинство симптомов проходит сама по себе за 48 часов и не требует специального лечения. Национальная служба здоровья Великобритании дает следующие рекомендации:

• пить много воды маленькими глотками

• если появится чувство голода, есть небольшие легкие блюда: тосты, сухари, бананы, рис

• много отдыхать

• избегать алкоголя, кофеина, газированных напитков, острой пищи

• если симптомы не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области военного госпитализированы из-за отравления неизвестным веществом.