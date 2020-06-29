Премьер-министр Франции победил на выборах мэра Гавра, опередив кандидата от коммунистов

КИЕВ. 29 июня. УНН. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп победил на выборах мэра портового города Гавр на севере страны. В воскресенье, 28 июня, во Франции состоялся второй тур местных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

"Результаты в Гавре очень очевидны", - сказал Филипп в выступлении. Согласно предварительным результатам, премьер получил 59 процентов голосов, опередив кандидата от коммунистов.

В случае проигрыша на этих выборах политическое будущее Филиппа было бы под вопросом, хотя он заявлял, что собирается оставаться на посту премьер-министра до тех пор, пока Макрон будет доволен его работой, и не будет занимать должность мэра сразу.

Впрочем, в воскресенье пока действующий премьер не делал никаких комментариев по этому поводу или по спекуляциям относительно переформатирования правительства. Ранее Филипп высказывался против совмещения должностей, поэтому ему, вероятно, придется отказаться от должности премьер-министра Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже поздравил премьер-министра с "прекрасной победой" на местных выборах. В то же время Макрон выразил обеспокоенность из-за исторически низкой явки на местных выборах.

Ожидается, что политическая сила Макрона "Республика на марше" потерпит неудачу во многих крупных городах. В частности, по предварительным подсчетам, на выборах в Лионе, Марселе и Бордо побеждают Зеленые.

В Париже победу одерживает действующий мэр Парижа Анн Идальго, которая поддерживала Олега Сенцова во время его тюремного срока в России.

Напомним, Макрон назначил мэра Гавра Филиппа премьер-министром Франции в мае 2017 года.