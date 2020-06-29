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В Днепре ликвидирован пожар в частном секторе

В Днепре ликвидирован пожар в частном секторе

КИЕВ. 29 июня. УНН. В воскресенье в 11:55 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на улице Ясельной Амур-Нижнеднепровский района города Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По указанному адресу направлены дежурные отделения 3-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию к месту пожарные установили, что пожар возник в бане на первом этаже двухэтажного жилого дома. Огнем уничтожено деревянное внутренняя отделка, домашние вещи в помещении бани и повреждена крыша дома, также имущество в комнате на втором этаже. Общая площадь составляет 50 кв. метров.

В 12:32 пожар локализован и в 13:15 ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Напомним, в Житомирской области горел частный дом.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, пожары
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