Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником России

КИЕВ. 29 июня. УНН. Беларусь в нынешней геополитической обстановке является единственным союзником России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Беларусь-1" и DW.

По словам Лукашенко, Москва не хочет "потерять Беларусь" прежде всего в политическом плане. Подобный исход будет "сильнейшим ударом по внутренней политике России", подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко выделил и экономический аспект в отношениях двух стран. По его словам, Беларусь является "вторым покупателем газа" из РФ после Германии, а также "перерабатывает огромное количество" российской нефти.

При этом Беларусь находится "между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами" - Евросоюзом и Россией, считает Лукашенко. Несколькими днями ранее он заявил, что Москва пытается повлиять на результаты выборов главы государства, намеченных на 9 августа. Кремль отверг обвинения Минска.

Напомним, в Киеве состоялся марш солидарности с Беларусью.