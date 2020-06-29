Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку Архив
9300

Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником России

Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником России

КИЕВ. 29 июня. УНН. Беларусь в нынешней геополитической обстановке является единственным союзником России, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Беларусь-1" и DW.

По словам Лукашенко, Москва не хочет "потерять Беларусь" прежде всего в политическом плане. Подобный исход будет "сильнейшим ударом по внутренней политике России", подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко выделил и экономический аспект в отношениях двух стран. По его словам, Беларусь является "вторым покупателем газа" из РФ после Германии, а также "перерабатывает огромное количество" российской нефти.

При этом Беларусь находится "между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами" - Евросоюзом и Россией, считает Лукашенко. Несколькими днями ранее он заявил, что Москва пытается повлиять на результаты выборов главы государства, намеченных на 9 августа. Кремль отверг обвинения Минска.

Напомним, в Киеве состоялся марш солидарности с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь

В тексте упоминаются

Лукашенко Александр
Лукашенко Александр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.