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На Закарпатье нашли в горах заблудившихся грибников

На Закарпатье нашли в горах заблудившихся грибников

КИЕВ. 29 июня. УНН. Всю ночь с 27 на 28 июня продолжались поисковые работы двух грибников, которые заблудились в с. Ольшинки Перечинского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

27 июня в 19:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о том, что во время сбора грибов в лесном массиве вблизи с. Ольшинки Перечинского района потеряли ориентир и заблудились двое жителей с. Ботфалва Ужгородского района.

Для проведения поисковых работ было привлечено 9 спасателей горных поисково-спасательных отделений г. Ужгород и с. Вышка, а также местные работники полиции и лесники.

Путем обследования лесных массивов в районе сел Ольшинки, Смереково, Турички, Лумшоры и Семерки Перечинского района, в 07:30 28 июня заблудившихся было найдено вблизи с.Симеркы. Медицинской помощи они не нуждались. Далее они были доставлены в Перечинское отделение полиции.

Напомним, в Карпатах нашли исчезнувших туристов.

Источник: УНН
Теги: грибы, Ужгород и Закарпатье
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