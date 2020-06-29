В мире от коронавируса умерли более 500 тысяч человек

КИЕВ. 29 июня. УНН. По состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 501,281. В свою очередь, выздоровели 5,123,425 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 10,117,326 лица инфицированы.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2,548,617), Бразилия (1,344,143), Россия (633,563), Индия (528,859), Великобритания (312,640), Перу (279,419), Чили (271,982), Испания (248,770), Италия (240,310 ), Иран (222,669), Мексика (216,852), Франция (199,476) и Германия (194,458).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США - 125,803 лица, Бразилии - 57,622, Великобритании - 43,634, Италии - 34,738, Франции - 29,781, Испании - 28,343 и Мексике - 25,779. В Китае в целом - 4,641.

Напомним, в Украине уже почти 43 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 917.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.