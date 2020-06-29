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На прошлой неделе в Украине спасены 88 человек и ликвидированы 1176 пожаров

На прошлой неделе в Украине спасены 88 человек и ликвидированы 1176 пожаров

КИЕВ. 29 июня. УНН. На прошлой неделе (с 22 по 28 июня) в Украине зарегистрировано 2415 чрезвычайных событий, которые обеспечены реагированием подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 88 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Ликвидированы 1176 пожаров, спасены 12 человек и не допущено уничтожение огнем 329 зданий и 45 ед. техники. На пожарах погибло 10 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 3,626 млн грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 335 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1057 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибло 70 человек.

Напомним, с начала лета на водоемах погибли более 30 детей.

Источник: УНН
Теги: ГСЧС
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