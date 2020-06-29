На украинско-венгерской границе полностью возобновлена работа четырех пунктов пропуска

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня, 29 июня с 1:00 на границе с Венгрией полностью возобновили работу пункты "Вилок - Тисабеч", "Лужники - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

По состоянию на 8:00 возможностью пересечь границу в этих пунктах пропуска уже воспользовались 625 человек, в том числе 185 на въезд в Украину и 440 на выезд из Украины.

Для граждан Украины, которые планируют посетить Венгрию, пограничники напоминают:

Насчет краткосрочного посещения. На карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Насчет транзитного проезда. Въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживание, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Напомним, Венгрия ранее заявила о готовности возобновить работу пунктов пропуска на границе с Украиной.