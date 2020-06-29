Синоптики предупредили об угрозе паводков в Одесской области

КИЕВ. 29 июня. УНН. 29-30 июня в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что при этом вероятно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с. Яськи и г. Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени.

Напомним,-за непогоды в Украине обесточены 103 населенных пункта.