В Украине уже более 43,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 646 случаев

КИЕВ. 29 июня. УНН. За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 646 человек, из всего COVID-19 по состоянию на утро понедельника в Украине подтвердили у 43 628 человек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 646 человек. Из них 28 детей и 85 медицинских работников. Были госпитализированы 164 человека, зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 93 пациента. Всего за все время пандемии в Украине заболело 43 628 человек, из них 3 175 детей , а также 6 665 медработников", - сказал Степанов.

Кроме того, по его словам, в целом выписаны 19 027 человек, летальных случаев - 1147.

Напомним, по состоянию на утро понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 501,281. В свою очередь, выздоровели 5,123,425 человек.