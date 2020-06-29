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Степанов пояснил, как работает отмена обязательной самоизоляции для приезжих

Степанов пояснил, как работает отмена обязательной самоизоляции для приезжих

КИЕВ. 29 июня. УНН. После пересечения границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест, могут не проходить самоизоляцию. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают из временно оккупированных территорий сдавать ВНО или вступать в украинские вузы", - сказал Степанов.

По его словам, что касается изменений, внесенных на последнем заседании Кабинета министров - правительство разрешило, если человек приезжает в соответствии со временно оккупированных территорий, или приезжает из-за границы, так называемой "красной" зоны, нужно установить приложение "Дий вдома", начать проходить самоизоляцию.

"Но если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется отрицательным, в таком случае самоизоляцию им проходить не нужно", - сказал министр.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 646 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
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