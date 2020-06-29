Степанов пояснил, как работает отмена обязательной самоизоляции для приезжих

КИЕВ. 29 июня. УНН. После пересечения границы или пунктов въезда на временно оккупированных территориях лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест, могут не проходить самоизоляцию. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день у нас самоизоляцию или обсервацию не должны проходить исключительно дети, которые приезжают из временно оккупированных территорий сдавать ВНО или вступать в украинские вузы", - сказал Степанов.

По его словам, что касается изменений, внесенных на последнем заседании Кабинета министров - правительство разрешило, если человек приезжает в соответствии со временно оккупированных территорий, или приезжает из-за границы, так называемой "красной" зоны, нужно установить приложение "Дий вдома", начать проходить самоизоляцию.

"Но если на территории Украины они сдадут ПЦР-тест, который окажется отрицательным, в таком случае самоизоляцию им проходить не нужно", - сказал министр.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 646 человек.