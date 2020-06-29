В Киеве 4980 случаев коронавируса, за сутки заболевание подтвердили у 45 киевлян

КИЕВ. 29 июня. УНН. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 45 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. Два человека скончались. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал мэр.

По его словам, заболели 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет и трехлетняя девочка, и 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 10, в Днепровском - 7, в Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев", - добавил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 646 человек, из всего COVID-19 по состоянию на утро понедельника в Украине подтвердили у 43 628 человек.