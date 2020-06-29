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На Говерле установили флаг Командования Объединенных сил ВСУ

На Говерле установили флаг Командования Объединенных сил ВСУ

КИЕВ. 29 июня. УНН. На горе Говерла волонтер Руслан Костюченко установил знамя Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook украинский офицер Анатолий Штефан, передает УНН.

"По случаю Дня Конституции Украины волонтер и общественный активист из Белой Церкви Руслан Костюченко установил на самой высокой точке Украины горе Говерла флаг Командования Объединенных сил ВС Украины", - написал офицер.

Он выразил благодарность командованию за постоянную поддержку в борьбе с российским агрессором для общей победы.

Напомним, ко Дню Конституции Украины волонтеры, переселенцы и военнослужащие выпустили 15-ти метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, флаг, Говерла
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