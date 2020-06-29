Во время рейда в Мариуполе полицейские изъяли оружие и наркотики

КИЕВ. 29 июня. УНН. Во время отработки Мариуполя полицейские изъяли оружие и наркотики. Спецмероприятия были проведены в Кальмиусском районе города и в поселках вблизи линии разграничения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Оперативно-профилактические мероприятия прошли по приказу начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николая Семенишина и на основании боевого распоряжения командующего объединенных сил. В отработке были задействованы сотрудники местной полиции, взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области, Кинологического центра, патрульной полиции, бойцы роты особого назначения, добавлены силы из других областей и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители проверили 1327 граждан и 163 транспортных средства. В отношении водителей были составлены 77 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Разоблачены 13 человек, севших за руль в состоянии опьянения.

Во время отработки сотрудники полиции изымали наркотики у четырех жителей в возрасте от 19 до 35 лет. А у 27-летнего мужчины был изъят предмет, внешне похожий на пистолет.

За нарушение норм разрешительной системы составлено 16 административных протокола и изъято 14 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 2 единицы газовых пистолетов.

Обнаружено 5 разыскиваемых лиц, которые пытались убежать от наказания.

Мероприятия продлятся и в дальнейшем.

Напомним, в столице задержали двух киевлян и изъяли у них арсенал оружия и наркотики.