В Харькове мужчина неделю скрывал факт смерти родителей и пытался покончить с собой

КИЕВ. 29 июня. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели супругов пенсионеров в Харькове. Их сын неделю скрывал факт смерти родителей и пытался покончить жизнь самоубийством, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, сообщается, что вечером 28 июня в полицию поступило обращение от мужчины, который утверждал, что к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад и их тела до сих пор находятся в квартире. Мужчина также заявил, что намерен покончить жизнь самоубийством.

"На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему была вызвана скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован в больницу. По словам 56-летнего мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха", - сообщили в полиции.

Отмечается, что при осмотре места происшествия полицейские обнаружили два тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Сейчас решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Как сообщал УНН, в субботу из окна дома в Харькове выпала пятилетняя девочка.