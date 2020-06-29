Китай установит визовые ограничения для некоторых граждан США

КИЕВ. 29 июня. УНН. Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что страна наложит визовые ограничения на некоторых лиц США "с вопиющим поведением", связанным с Гонконгом, после того как Вашингтон объявил об ограничении выдачи виз для некоторых китайских чиновников, передает УНН со ссылкой на CGTN.

Сообщается, что представитель министерства Чжао Лицзянь выступил с замечаниями на ежедневном брифинге для прессы, заявив о решимости Китая защитить свой национальный суверенитет, интересы безопасности и развития, а также принцип "Одна страна, две системы".

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения для должностных лиц Коммунистической партии Китая (КПК), "которые, как полагают, несут ответственность за подрыв свобод в Гонконге".

Напомним, что на Всекитайском собрании народных представителей приняли 28 мая Закон о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа Гонконга. Благодаря закону китайские власти смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые в Пекине будут расценивать как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге.