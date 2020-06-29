Россия опровергла утечку радиации из своих АЭС, зафиксированную в Скандинавии

КИЕВ. 29 июня. УНН. Россия заявила, что ее атомные электростанции работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме, после сообщений об утечках радиоактивных веществ, зафиксированных над Скандинавией. Об этом сообщили в концерне "Росэнергоатом", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет. Суммарные выбросы ЛАЭС и КолАЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выбросом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют. Радиационная обстановка на промышленных площадках обеих АЭС, а также в районах их расположения - как в июне, так и в настоящее время - без изменений, на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, что не превышает естественных фоновых значений", - сообщили в концерне.

В "Росэнергоатоме" также отметили, что никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано.

На прошлой неделе организации по контролю ядерной безопасности Финляндии, Норвегии и Швеции обнаружили в атмосфере больше радиоактивных изотопов, чем обычно.

Нидерландское управление здравоохранения заявило, что согласно их анализам, радиоактивные вещества двигались в направлении от западной части России.

По их словам, характер веществ может свидетельствовать о повреждении тепловыделяющего элемента ядерного реактора.

Как сообщал УНН, в воскресенье, 28 июня, Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщила, что в некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации.