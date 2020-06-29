При ухудшении ситуации с COVID-19 учебный год могут начать дистанционно - Бабак

КИЕВ. 29 июня. УНН. При условии, что до 1 сентября в Украине ухудшится ситуация с заболеванием коронавирусной болезнью COVID-19, учебный год для школьников и студентов может начаться в дистанционном режиме. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал глава комитета ВР по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, передает корреспондент УНН.

"Мы бы очень хотели, чтобы 1 сентября у нас начались занятия в обычном режиме, в таком как мы привыкли - и школьники, и студенты - чтобы все пошли в учреждения образования. Но на самом деле, несмотря на ситуацию с эпидемией, на количество больных, мы не знаем, какое решение примет комиссия по ТЭБ и НС, и мы не знаем, что примет СНБО по этому поводу. Если у нас будет все ухудшаться, то есть вероятность, что мы начнем это в дистанционном режиме", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 646 человек, исходя из всего COVID-19 по состоянию на утро понедельника в Украине подтвердили у 43 628 человек.