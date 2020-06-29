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В Днепропетровской области мужчина у магазина застрелил оппонента

В Днепропетровской области мужчина у магазина застрелил оппонента

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Новомосковске Днепропетровской области на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. Пострадавший скончался в больнице. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"42-летнему мужчине, который смертельно ранил местного жителя, вручено извещение о подозрении по ч. 4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, на улице возле магазина между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил в своего оппонента. От полученных травм 24-летний житель Новомосковска умер в больнице.

Событие произошло 28 июня около 16.30. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность стрелка и задержали его. Орудие преступления - стартовый пистолет "STALKER", кустарно переделанный для отстрела патронов травматического действия, изъяли и направили на экспертизу.

Досудебное следствие по данному факту продолжается.

Напомним, в результате стрельбы в Харьковской области пострадали двое мужчин, один из которых скончался.

Источник: УНН
Теги: конфликт, Днепр и Днепропетровская область, стрельба
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