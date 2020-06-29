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Иран выдал ордер на арест Трампа и просит Интерпол помочь

Иран выдал ордер на арест Трампа и просит Интерпол помочь

КИЕВ. 29 июня. УНН. Иран выдал ордер на арест и попросил Интерпол о помощи в задержании президента США Дональда Трампа и десятков других граждан, которые, по его мнению, причастны к атаке беспилотника, в результате которого в Багдаде погиб иранский генерал. Об этом сообщает AlJazeera, передает УНН.

В понедельник прокурор Тегерана Али Алькасимер (Ali Alqasimehr) заявил, что Трамп вместе с более чем 30 другими лицами, которых Иран обвиняет в причастности к атаке 3 января, в результате которой погиб генерал Касем Солеймани, обвиняются в "убийстве и терроризме".

Алькасимер не идентифицировал кого-нибудь еще, кроме Трампа, но подчеркнул, что Иран продолжит преследование, даже когда его президентство закончится.

Прокурор также заявил, что Иран попросил, чтобы Трампу и другим направили "красное уведомление" Интерпола с просьбой разыскать местонахождение и арестовать указанных лиц.

Как сообщал УНН, иранский генерал, командующий силами "Аль Кудс" 62-летний Касем Солеймани погиб в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде. По данным СМИ, удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп утвердил авиаудар утром 2 января.

Источник: УНН
Теги: США, Интерпол, Иран, Дональд Трамп
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