В Украине к ослаблению карантина не готовы 12 областей и Киев - Минздрав

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Украине по состоянию на 29 июня город Киев и 12 областей не соответствуют целевым показателям, необходимых для перехода к следующему этапу ослабления карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, показателям, кроме столицы, не соответствуют Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Отметим, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 646 человек, из всего COVID-19 по состоянию на утро понедельника в Украине подтвердили у 43 628 человек.