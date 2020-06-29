Среди польских избирателей в Украине первое место занял Дуда - СМИ

КИЕВ. 29 июня. УНН. На выборах президента Польши, которые состоялись на избирательных участках, расположенных в Украине, победил действующий президент Анджей Дуда, за которого отдали 332 голоса (51,71%). Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

"На выборах президента Польши, которые состоялись на избирательных участках, расположенных в Украине, победил действующий президент Анджей Дуда, за которого отдали 332 голоса (51,71%), тогда как на втором месте, получив 191 голос (29,75%) оказался Рафал Тшасковский. Такие данные обнародовала Государственная избирательная комиссия", - пишет издание.

Сообщается, что следующие места заняли Шимон Головня с 48 голосами и Кшиштоф Босак с 44 голосами. 15 избирателей в Украине проголосовали за Роберта Бедроня, а восемь - за Владислава Косиняка-Камыша. По одному голосу получили Павел Танайно, Станислав Жултек, Мирослав Петровский и Марек Якубяк. Никто не проголосовал за Вальдемара Витковского.

Выборы проводились в каждом из консульских округов - Луцком, Львовском, Винницком, Одесском, Харьковском и Киевском. Дуда победил во всех округах кроме Киевского. В Киевском округе победу одержал Рафал Тшасковський, получив 97 голосов, тогда как Дуда занял второе место с 55 голосами. Третье место занял Шимон Головня с 25 голосами.

Всего в Украине проголосовали 644 избирателей, притом голоса двух из них были признаны недействительными. Как сообщает Государственная избирательная комиссия РП, явка избирателей составила здесь 90,45%.

Напомним, согласно экзит-полу, в первом туре президентских выборов больше всего голосов получил действующий президент Польши Анджей Дуда. За него проголосовали 41,8% избирателей.

Во второй тур президентских выборов, который запланирован на 12 июля, прошел также кандидат оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с результатом 30,4%.