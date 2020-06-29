Действия Зеленского на должности впервые не одобряют больше людей, чем одобряют - опрос

КИЕВ. 29 июня. УНН. В июне 2020 года 38% украинцев одобряли действия и заявления Президента Украины Владимира Зеленского, тогда как 45% не одобряли. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае - 47%), 45% - не одобряют (в мае - 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления Президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов ", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, по результатам, 23% опрошенных в июне одобряют действия Кабинета министров (24% в мае) 59% - не одобряют (61% в мае).

Действия Верховной Рады одобряют 21% украинцев (22% в мае), не одобряют - 62% (65% в мае).

Опрос был проведен с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Как сообщал УНН, по результатам исследования уровня доверия Украинского института социальных исследований имени Яременко, уровень доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскоиу составляет 41%, в то время уровень недоверия последнее время достиг 50%, что означает, что баланс доверия к Зеленскому впервые за время президентства стал отрицательным.