Опрос: более 60% украинцев считают, что страна еще не справилась с эпидемией COVID-19

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сейчас больше половины украинцев считает, что Украина еще не справилась с эпидемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

"Респондентов попросили оценить, по их мнению, Украина уже справилась с эпидемией коронавируса, новых больных скоро будет становиться меньше, или же Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных будет расти. 18% опрошенных считают, что эпидемия в нашей стране преодолена, и новых больных скоро будет становиться меньше. 63% придерживаются мнения, что Украина еще не справилась с эпидемией, и число новых больных скоро будет расти. 19% украинский не смогли определиться с ответом", - отмечают в КМИС.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Как сообщал УНН, 49% украинцев планируют провести свой летний отдых дома, тогда как в карантин их количество было на уровне 29%.