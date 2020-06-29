Истребители РФ подняли для перехвата самолетов США над Черным морем

КИЕВ. 29 июня. УНН. Истребители Су-27 подняли для перехвата патрульного самолета P-8A Poseidon ВМС США и стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем. Об этом сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", - говорится в сообщении.

В центре сообщили, что "для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороны Южного военного округа".

Как сообщал УНН, ранее российские военные провели в Калининградской области тренировки по нанесению ракетных ударов комплексами "Искандер" на фоне морских учений НАТО, которые проходят на Балтике.