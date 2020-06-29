На выезде из Одессы образовались пробки: движение в Киев открыто двумя полосами

КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за больших очередей автомобилей, которые образовались в понедельник на выезде из города Одессы в направлении Киева через мост Хаджибеевского лимана, движение осуществляется по двум полосам в направлении столицы. Об этом в Facebook информирует Патрульная полиция Одесской области, передает УНН.

"В связи с большим количеством транспорта, который уезжает из города Одесса в направлении Киева через мост Хаджибеевского лимана, движение осуществляется по двум полосам в направлении Киева. Легковой транспорт, движущийся в направлении Одессы, осуществляет объезд моста по следующему маршруту: поселок Болгарка, Зоряное, Палеевка, Алтестовое", - отметили в полиции.

По информации правоохранителей, на месте работают экипажи патрульных, которые осуществляют регулирование и контроль за движением транспортных средств.

Движение грузовых автомобилей будет осуществляться отдельным маршрутом с помощью патрульных полицейских.

Заметим, утром 29 июня пользователи соцсетей сообщали о пробке, которая образовалась на выезде из Одессы в направлении Киева.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе на въезде в Киев образовался затор из-за ДТП с маршруткой.