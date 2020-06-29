Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Наводнение на Западе: стало известно, что Украина просила у ЕС, и как Европа помогает
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку Архив
12435

На выезде из Одессы образовались пробки: движение в Киев открыто двумя полосами

На выезде из Одессы образовались пробки: движение в Киев открыто двумя полосами

КИЕВ. 29 июня. УНН. Из-за больших очередей автомобилей, которые образовались в понедельник на выезде из города Одессы в направлении Киева через мост Хаджибеевского лимана, движение осуществляется по двум полосам в направлении столицы. Об этом в Facebook информирует Патрульная полиция Одесской области, передает УНН.

"В связи с большим количеством транспорта, который уезжает из города Одесса в направлении Киева через мост Хаджибеевского лимана, движение осуществляется по двум полосам в направлении Киева. Легковой транспорт, движущийся в направлении Одессы, осуществляет объезд моста по следующему маршруту: поселок Болгарка, Зоряное, Палеевка, Алтестовое", - отметили в полиции.

По информации правоохранителей, на месте работают экипажи патрульных, которые осуществляют регулирование и контроль за движением транспортных средств.

Движение грузовых автомобилей будет осуществляться отдельным маршрутом с помощью патрульных полицейских.

Заметим, утром 29 июня пользователи соцсетей сообщали о пробке, которая образовалась на выезде из Одессы в направлении Киева.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе на въезде в Киев образовался затор из-за ДТП с маршруткой.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, дорога, пробки, трасса
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.