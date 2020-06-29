Во Львове открыли мурал с изображением Василия Слепака

КИЕВ. 29 июня. УНН. Во Львове на улице Дорошенко торжественно открыли мурал, посвященный всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины Василию Слепаку. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

"Сегодня, 29 июня, на улице Дорошенко, 9 открыли мурал, посвященный всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины Василию Слепаку. Именно в этот день 4 года назад Герой погиб на войне", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что во время открытия мурала выступили городской глава Львова Андрей Садовый и брат Героя Орест Слепак.

Напомним, 19 лет Василий Слепак прожил во Франции, где пел в парижской Гранд-опера.

Но с началом революции в Украине бросил европейскую карьеру и вернулся на родину. Участвовал в Майдане. Затем отправился в волонтеры.

Впоследствии Слепак пошел воевать в тот же 7-й отдельный батальон ДУК. Выбрал себе позывной "Миф" - это сокращенно от Мефистофель из оперы "Фауст".

После завершения боевых действий, как признавался сам Василий, он хотел бы вернуться работать во Францию. Однако под Донецком он погиб в возрасте 42 года.