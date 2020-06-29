В Одессе в отделении полиции нетрезвый мужчина напал и травмировал правоохранителей

КИЕВ. 29 июня. УНН. Утром воскресенья в Одессе нетрезвый мужчина ворвался в отдел полиции и травмировал правоохранителей, распылив им в лицо баллончик с веществом раздражающего действия. Об этом информирует Суворовский отдел полиции в Одессе, передает УНН.

"В Суворовском отделе полиции начали производство по факту травмирования сотрудников полицейской станции "Лузановка". Около восьми часов утра туда ворвался нетрезвый 39-летний местный житель, настроенный на ссору, и начал высказываться в адрес правоохранителей нецензурной бранью. По просьбе полицейских покинуть помещение мужчина распылил им в лицо баллончик с веществом раздражающего действия, вызвав химические ожоги глаз. Правоохранители задержали злоумышленника и вызвали следственно-оперативную группу", - сообщили в полиции.

Отмечается, что травмированные полицейские были доставлены в медицинское учреждение, а правонарушитель - в территориальный отдел полиции.

По факту насилия в отношении сотрудников правоохранительного органа полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, ранее во Львове нетрезвый водитель на BMW покусал полицейского и ударил другого.