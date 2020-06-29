"Реал" продлил победную серию и стал единоличным лидером Примеры

КИЕВ. 29 июня. УНН. Мадридский "Реал" одержал победу над "Эспаньолом" в матче 32-го тура чемпионата Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Мадрида.

Фаворит матча доминировал на поле, но сумел забить лишь однажды. На 45 минуте Карим Бензема получил мяч в чужой штрафной и отдал передачу пяткой между ног защитнику на Каземиро. Полузащитник добавил мяч в сетку ворот - 1:0.

Команда Зинедина Зидана лидирует в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от "Барселоны" на два очка. "Эспаньол" идет последним - 24 балла.

Добавим, что в следующем туре соревнований "Реал" примет "Хетафе", а "Барселона" встретится с "Атлетико".