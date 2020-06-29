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Клуб украинского центрового пробился в финал чемпионата Испании

Клуб украинского центрового пробился в финал чемпионата Испании

КИЕВ. 29 июня. УНН. БК "Барселона" центрового сборной Украины Артема Пустового победил "Бургос" в полуфинале чемпионата Испании, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Счет встречи - 98:84. Лучшими в составе победителей стали Никола Миротич - 18 очков, Кайл Курич - 16, Тома Эртель - 14+11 передач.

Наш баскетболист в этом поединке на площадку не выходил.

В другом полуфинале "Баскония" победила хозяев финального этапа из "Валенсии" - 75:73.

Поэтому в финале 30 июня встретятся "Барселона" и "Баскония".

Отметим, что Владимир Герун завершил первый сезон в составе "Уникахи", не сумев пробиться в полуфинальную стадию.

Источник: УНН
Теги: спорт, Испания, баскетбол, Барселона
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