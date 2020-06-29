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В Харькове во время пожара спасли ребенка

В Харькове во время пожара спасли ребенка

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в 14:25 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Рыбалко, 15 в Немышлянском районе Харькова. Из него стало известно о возгорании в квартире на пятом этаже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

К месту вызова немедленно направили дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах, усиленный двумя пожарными автолестницами.

По прибытию спасатели установили, что из окна указанной квартиры идет плотный дым. Бойцы провели оперативное развертывание и пошли в разведку звеном газодымозащитной службы, во время которой в одной из комнат нашли парня, который был оставлен в одиночестве.

Благодаря оперативности пожарных парень не успел наглоталась дыма и вовремя был эвакуирован на свежий воздух. Он не получил никаких травм.

Пожар происходила на балконе, где горел разнообразный хлам на площади около 2 кв. м. Огонь локализовали одним пожарным стволом в 14:44. Полностью его погасили в 15:15.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в Херсонской области во время сенокоса загорелся комбайн.

Источник: УНН
Теги: пожары, Харьков и Харьковская область
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