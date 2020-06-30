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В Казахстане готовятся снова ввести жесткий карантин

В Казахстане готовятся снова ввести жесткий карантин

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Госкомиссии под руководством премьер-министра в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

После снятия ограничений 11 мая число случаев заражения коронавирусом увеличилось в 7 раз, заявил Токаев на видеоконференции с членами правительства, главами ряда госорганов, акимами городов и областей.

В частности, "несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах", и крупным очагом заболевания стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зафиксировано 1222 случая заражения.

Напомним, у Назарбаева обнаружили коронавирус.

Источник: УНН
Теги: Казахстан, Коронавирус, карантин
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