В Казахстане готовятся снова ввести жесткий карантин

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Госкомиссии под руководством премьер-министра в двухдневный срок проработать и внести предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

После снятия ограничений 11 мая число случаев заражения коронавирусом увеличилось в 7 раз, заявил Токаев на видеоконференции с членами правительства, главами ряда госорганов, акимами городов и областей.

В частности, "несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах", и крупным очагом заболевания стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зафиксировано 1222 случая заражения.

Напомним, у Назарбаева обнаружили коронавирус.