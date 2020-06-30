На Буковине обнаружили 56 новых случаев коронавируса, в общем 4801

КИЕВ. 30 июня. УНН. На Буковине по состоянию на вечер понедельника официально подтверждено еще 56 случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 282 образца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4801 человек.

11 буковинцев 29 июня преодолели COVID-19.

Напомним, в Украине уже более 43,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 646 случаев.