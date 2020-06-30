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"Барселона" потратила 60 млн евро на трансфер футболиста "Ювентуса"

"Барселона" потратила 60 млн евро на трансфер футболиста "Ювентуса"

КИЕВ. 30 июня. УНН. Каталонская "Барселона" оформила трансфер ведущего футболиста туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича, сообщает УНН со ссылкой на сайт "блаугранос".

Стоимость сделки составила 60 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Игрок подписал контракт с клубом на следующие четыре сезона, до конца сезона 2023/24. Отступные за футболиста сборной Боснии и Герцеговины составили 400 млн евро.

Примечательно, что Пьянич сыграл 115 матчей и забил 16 голов за "Лион", затем выступал за "Рому" (по пять сезонов забил 30 голов и отдал 40 ассистов). Далее перешел в "Ювентус" в 2016 году, где трижды выиграл Серию А и дважды Кубок Италии.

Добавим, что полузащитник является шестым лучшим бомбардиром в истории сборной Боснии и Герцеговины - 15 мячей.

Источник: УНН
Теги: футбол
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